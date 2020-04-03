Haval H6 может покинуть российский авторынок

Как стало известно российским журналистам, Haval H6 уже не поставляют в страну, и более того, автопроизводитель якобы больше не намерен это делать.

Haval H6 уже скоро может покинуть российский авторынок, так как запасов у дилеров осталось не много. Впрочем, в нашей стране до сих пор предлагали кроссовер в версии 2015 года.

При этом модель уже пережила смену поколений и создана на новой платформе, но бренд автомобиль новой генерации привозить в нашу страну не стал.

Более того, теперь уже отказались от поставок и тех версий, которые были представлены в России.

При этом стоит отметить, что Haval H6 является самым продаваемым кроссовером бренда в мире. В России он представлен с 1,5-литровым мотором по цене от 1 148 000 рублей.