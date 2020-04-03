Информация о новой отзывной кампании появилась на сайте Росстандарта.
В России отзывают более 800 автомобилей Audi TT
03.04.2020 23:19
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В сообщении ведомства указано, что в России отзывают более 800 автомобилей Audi TT, которые дилеры продали в период с 2015 по 2019 годы.
В 833 автомобилях Audi TT требуется установка на кронштейн защиты компонентов.
Дело в том, что в случае ДТП в машинах могут появиться повреждения топливного бака, что может привести к разливу топлива и возгоранию.
В рамках отзывной кампании все необходимые работы будут проведены бесплатно для владельцев.
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