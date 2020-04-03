Американская компания опубликовала отчет по продажам электрокар за первый квартал 2020 года.
Tesla в 1 квартале 2020 года продала более 88 тыс. электромобилей
03.04.2020 23:13
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В отчетный период автопроизводитель показал отличные результаты, ведь ему удалось реализовать 88 тыс. электрокаров.
Как отмечают в отчете, это лучшие показатели за первый квартал.
Неплохие результаты были зафиксированы даже несмотря на пандемию коронавируса, из-за которой пострадали почти все автопроизводители, а на авторынках упали продажи.
Что касается самых продаваемых электромобилей, то ими являются недорогие Model 3 и Model Y. На них пришлось 76 200 продаж.
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