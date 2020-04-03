Обновленный Audi Q7 появился в РФ с одним двигателем



Позднее стало известно, что модель на российским рынке появится только с одним двигателем.

Этим двигателем стал турбированный дизель, который выдает 249 лошадиных сил мощности. Минимальная стоимость кроссовера теперь составляет 4,8 млн рублей, а это на 150 тыс. рублей дороже.

В качестве трансмиссии доступна только 8-ступенчтая автоматическая КП. Заявленный расход топлива двигателем составляет 8 литров в смешанном цикле и 9,4 литра по городу.

В минимальной комплектации модели уже есть 19-дюймовые колесные диски, 8-дюймовый экран мультимедийной системы, подогрев рулевого колеса, светодиодные фары, климат-контроль на две зоны и другое.

Всего для обновленного Audi Q7 предусмотрено четыре комплектации, самая дорогая из которых оценена в 5 465 000 рублей.