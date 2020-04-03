В Сети показали редкую «Ниву», созданную для немцев в 80-х годах

АвтоВАЗ ранее поставлял в Германию свои внедорожники «Нива», которые местные дилеры уже дорабатывали специально для местных клиентов.

В конечном итоге доработанные Нивы в Германии были самыми дорогими автомобилями в Германии среди тех, которые поставлял Волжский автозавод.

Об одной из таких Нив и вспомнили в сети. В данном случае показали один из 150 экземпляров, доработанный дилером Deutsche Lada Automobil GmbH, который создавал специальные версии.

В них было расширенное оснащение, доработанный салон и внешность, а также расширенные колесные арки, особые колесные диски, а также декоративные элементы.

Еще Нива для немцев имела люк на крыше и пульт управления магнитолой с дисплеем и клавишами, который располагался справа от водителя на отдельном поручне.



