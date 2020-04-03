Морфология загадочных японских закусок



Компактные суши роллы и симметричные гунканы являются излюбленными закусками коренных японцев. Примечательно, что такую огромную популярность эти виды традиционных восточных блюд получили только у себя на родине. На Западе, в США, Африке и Австралии в ресторанах национальной японской кухни производят в десятки раз больше роллов – ближайших, но более простых и понятных остальному миру собратьев суши и гунканов. При этом, сами жители Страны Восходящего Солнца холодно относятся к такому продукту, как ролл, считая последний пищей бедняков. Как в любом деле, причина таких разногласий в разнице менталитетов азиатской и европейской рас.

Японский гражданин – эталон перфекционизма, любитель всего эфемерного и духовного. Еда, кухня и сам процесс приема пищи для него – настоящее искусство, как и большинство других повседневных дел. Европеец или американец – полная противоположность азиатскому коллеге. Мы прагматичные и приземленные, климатические и территориальные условия с древности привили нам собственную гастрономическую культуру: пища должна быть сытной, обладать ярким вкусом и ароматом, содержать в достатке жиры, белки и углеводы. Если для японца практически единственным источником быстрых углеводов является рис, среднестатистический россиянин предпочитает картофель, тесто, сахар. Таким образом, питательные и дешевые роллы с обилием начинки и вкуса привлекают гораздо больше.

Кулинарная революция

Тем не менее, в последние годы ситуация начала стремительно меняться. В силу определенных обстоятельств, как то: воздействие кинематографа, аниме, литературы и других культурных явлений Японии, жители России начали активно проникаться гастрономическими вопросами Дальнего Востока. С тех пор, гунканы и суши начали набирать популярность не только в ресторанах, но и в службах доставки еды. И каким бы трудоемким и дорогостоящим не было приготовление этих видов закусок, компания Макароллыч, что в Набережных Челнах, готова предлагать самые разные вариации этих азиатских блюд своим уважаемым клиентам! Наша доставка – одна из самых лучших на отечественном пространстве. Мы заработали безупречную репутацию, благодаря честной и ответственной работе, и теперь очень дорожим ею. Поэтому вы всегда можете быть уверены, что при заказе недорогой еды с доставкой, получите действительно вкусные, свежие, красивые и хорошо упакованные блюда, сохранившие правильную температуру.

Морфология загадочных японских закусок

И суши, и эстетичные гунканы представляют собой всего лишь небольшую часть древнейшей азиатской гастрономической культуры. Как известно, основными продуктами Дальнего Востока являются рис и морская рыба. Квинтэссенцию этих вкусов и составляют лаконичные закуски. Но если суши обладают более нежным и аккуратным вкусом моря, гунканы могут удивить феерией оттенков, благодаря более разнообразному составу. В нашем каталоге вы найдете широчайший выбор и тех, и других японских блюд по выгодной цене. Каждый отдельно взятый вид закуски поразит вас идеальным балансом компонентов. Ведь для наших профессиональных поваров приготовление еды – не только работа, но и страсть. Это выражается в эстетике, оригинальном сочетании ингредиентов, подаче и вкусе блюд не только азиатской, но и европейской кухни.

Достоинства компании Макароллыч



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