Новый большой кроссовер Volkswagen Teramont отправили в серию

Подробности о товарной версии нового кроссовера немецкой компании пока не раскрыты, но первая информация уже опубликована.



Новый кроссовер больше Volkswagen Teramont отправили в серию и его сборку уже организовали на совместном предприятии FAW-Volkswagen.

Предполагалось, что эта модель встанет на конвейер не ранее 2021 года, но похоже работы над проектом ускорили.

Большой кроссовер бренда будет выполнен по мотивам прошлогоднего прототипа Volkswagen SMV. Его название пока не раскрывается, но известно, что его длина составит 5 160 мм.

Моторная гамма, как ожидается, будет представлена 2,0 и 2,5-литровыми агрегатами с отдачей от 186 до 300 лошадиных сил.

Система привода будет только на все колеса, а крутящий момент будет передавать 7-сутпенчатый робот.