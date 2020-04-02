Ульяновский автомобильный завод вслед за рядом других компаний переписал цены на свои автомобили.

В частности, УАЗ поднял цены на все внедорожники, в числе которых «Патриот», «Хантер» и «Пикап». К слову у последнего появилась новая версия, на которую уже были объявлены цены.

Что касается удорожания, что внедорожники прибавили в цене 10-45 тыс. рублей, на что обратили внимание журналисты Wroom.ru.

Минимальная стоимость Патриота теперь составляет 865 000 рублей, а Хантер и Пикап обойдутся по цене от 762 000 и 877 500 рублей минимум.