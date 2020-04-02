Renault повысила цены на свои автомобили в России

В России продолжают фиксировать изменение стоимости новых автомобилей у компаний, официально представленных на российском рынке.

На этот раз эксперты сайта «Цена Авто» заметили новые ценники у машин марки Renault. В процентном выражении модели бренда подрожали на 0,6-1,4%, а в денежном сумма удорожания составила 6-30 тыс. рублей.

По прежней цене продают только хэтчбек i30N.

На минимальные 6 тыс. рублей подорожал седан Solaris за исключением базовой комплектации и кроссовер Creta, включая начальную версию.

Больше всех прибавил в цене Santa Fe, комплектации которого стали дороже на 30 тыс. рублей.