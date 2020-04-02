Обнародована информация о конкуренте «ГАЗели» от КамАЗа

В Сети распространили новые подробности о проекте «КамАЗа» по выпуску легких коммерческих автомобилей, которые составят конкуренцию «ГАЗели».

Уже известно, что новый проект получил название «КамАЗ Компас». В его рамках будет создано четыре автомобиля с разной полной массой.

Как выяснили журналисты Drom.ru, ссылаясь на свои источники в компании, в линейке будет автомобили с массой 12, 8, 5 и 3,5 тонны.

Для последнего нужны будут права категории В, тогда как другие три потребуют водительские прав категории С.

Все «Компасы» создаются с бескапотной кабиной и рамой с лонжеронами прямого профиля.

Также есть данные, что кабина в Компасах будет от грузовиков JAC N-Series, причем сами кабины планируют начать выпускать в России.

Что касается двигателей, то в машинах 8 и 12 тонн это будут турбированные дизельные моторы Cummins ISBe объёмом 4,5 и 6,7 литра.

Модель массовой 3,5 и 5 тонн вероятно получат 2,8-литроввый двигатель Cummins ISF. В планах КамАЗа устанавливать в машины электрические установки и систему автопилота.