В Сети недавно стали появляться слухи о выходе нового автомобиля, который будет представлен под возрожденным брендом Волга.
Первые изображения новой «Волги» на базе Aurus Senat
02.04.2020 10:29
18 0
По некоторым данным, такая модель может дебютировать уже скоро. Стоит отметить, что официально об это никто не заявлял, но есть информация, что дизайн такого автомобиля будет перекликаться с премиальными «Аурусами».
Между тем первые изображения новой «Волги» на базе Aurus показали в Сети, представив, как будет выглядеть седан.
Предполагается, что для него основой станет именно Aurus Senat, но у новинки окажется более короткая база и меньшие габариты.
Рендерные изображения подготовили дизайнеры портала «Колеса.ру», которые показали автомобили в стиле Ауруса, но с некоторыми стилистическими особенностями Волги.
Рендеры: www.kolesa.ru.
Комментарииcomments powered by HyperComments