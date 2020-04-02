Первые изображения новой «Волги» на базе Aurus Senat

В Сети недавно стали появляться слухи о выходе нового автомобиля, который будет представлен под возрожденным брендом Волга.

По некоторым данным, такая модель может дебютировать уже скоро. Стоит отметить, что официально об это никто не заявлял, но есть информация, что дизайн такого автомобиля будет перекликаться с премиальными «Аурусами».

Между тем первые изображения новой «Волги» на базе Aurus показали в Сети, представив, как будет выглядеть седан.

Предполагается, что для него основой станет именно Aurus Senat, но у новинки окажется более короткая база и меньшие габариты.

Рендерные изображения подготовили дизайнеры портала «Колеса.ру», которые показали автомобили в стиле Ауруса, но с некоторыми стилистическими особенностями Волги.

Рендеры: www.kolesa.ru.