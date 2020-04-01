Росстандарт 1 апреля сообщил об отзывной кампании, в рамках которой на сервис отправят всего один экземпляр автомобиля Mazda.
В России отзовут один автомобиль Mazda
01.04.2020 12:24
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Речь идет о модели Mazda Xedos-9, которая была продана в России 22 декабря 1999 года.
Как говорится в сообщении ведомства, причиной отзыва является нарушение уплотнителя корпуса газогенератора фронтальной подушки безопасности водителя. Из-за этого есть вероятность попадания влаги и в конечном итоге подушка некорректно сработает при ДТП.
Владельцу автомобиля в сервисном центре произведут замену газогенератора фронтальной подушки безопасности водителя. Все работы будут за счет компании.
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