В России отзовут один автомобиль Mazda

Росстандарт 1 апреля сообщил об отзывной кампании, в рамках которой на сервис отправят всего один экземпляр автомобиля Mazda.

Речь идет о модели Mazda Xedos-9, которая была продана в России 22 декабря 1999 года.

Как говорится в сообщении ведомства, причиной отзыва является нарушение уплотнителя корпуса газогенератора фронтальной подушки безопасности водителя. Из-за этого есть вероятность попадания влаги и в конечном итоге подушка некорректно сработает при ДТП.

Владельцу автомобиля в сервисном центре произведут замену газогенератора фронтальной подушки безопасности водителя. Все работы будут за счет компании.