МАЗ запустил в производство грузовики нового поколения

Серийную сборку грузовиков организовали на предприятии Маза в Минске.



Грузовики нового поколения носят название МАЗ-5440М9. Экспериментальная сборка машин началась еще в 2018 году, но теперь запущено их серийное производство.

Как сообщают в компании, уже было выпущено 30 экземпляров модели МАЗ-5440М9. Отличается новое поколение машин новой рамой, рулевым управлением, а также модернизированными мостами.

Кроме этого, грузовые автомобили имеют систему стабилизации, датчики света и дождя, а еще они оснащены системой автоматического торможения.

В кабине водителя все полностью переработали, а в движение грузовик приводится 12,8-литровым ДВС.

Его мощность составляет 475 л.с., а работает он с роботизированной трансмиссией. Отмечается, что дизельный мотор соответствует стандарту «Евро-6».