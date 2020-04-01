Новый Nissan X-Trail уже проходит тестирование и его прототип не раз замечал фотошпионы.
На патентных изображениях раскрыт новый Nissan X-Trail
01.04.2020 11:51
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Теперь в Бразильской базе промышленной собственности Бразилии обнаружили патентные изображения нового Nissan X-Trail.
Автомобиль во внешности получит серьезные изменения, которые затронут фары, решетку радиатора, бамперы, боковины, корму и другое.
В салоне также произойдет немало изменений, в числе которых новая мультимедийная система, цифровая панель приборов, а также переработанные вентиляционные дефлекторы и многое другое.
Какие силовые установки будут у кроссовера сейчас неизвестно.
Можно предположить, что в базовой комплектации предложат 2,5-литровый ДВС с отдачей 172 л.с. Еще одним двигателем может стать турбированный агрегат от Infiniti.
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