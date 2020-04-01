На патентных изображениях раскрыт новый Nissan X-Trail

Новый Nissan X-Trail уже проходит тестирование и его прототип не раз замечал фотошпионы.



Теперь в Бразильской базе промышленной собственности Бразилии обнаружили патентные изображения нового Nissan X-Trail.

Автомобиль во внешности получит серьезные изменения, которые затронут фары, решетку радиатора, бамперы, боковины, корму и другое.

В салоне также произойдет немало изменений, в числе которых новая мультимедийная система, цифровая панель приборов, а также переработанные вентиляционные дефлекторы и многое другое.

Какие силовые установки будут у кроссовера сейчас неизвестно.

Можно предположить, что в базовой комплектации предложат 2,5-литровый ДВС с отдачей 172 л.с. Еще одним двигателем может стать турбированный агрегат от Infiniti.