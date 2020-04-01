Subaru приостановит работу своих заводов в Японии из-за коронавируса

Японская компания в апреле остановит сборку автомобилей на всех своих предприятиях, расположенных на территории Японии.

Об остановке конвейеров Subaru сообщил телеканал NHK, уточняя, что причиной временного прекращения работы заводов является коронавирус.

Например, предприятие компании в префектуре Гумма остановится с 11 апреля по 1 мая, а с этой площадки порядка 80% автомобилей поставляет за пределы Японии.

Автопроизводитель Subaru является не единственным в Японии, закрывающим свои предприятия. Ранее об остановке работы заводов объявил Nissan.