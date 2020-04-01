Японская компания в апреле остановит сборку автомобилей на всех своих предприятиях, расположенных на территории Японии.
Subaru приостановит работу своих заводов в Японии из-за коронавируса
01.04.2020 11:39
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Об остановке конвейеров Subaru сообщил телеканал NHK, уточняя, что причиной временного прекращения работы заводов является коронавирус.
Например, предприятие компании в префектуре Гумма остановится с 11 апреля по 1 мая, а с этой площадки порядка 80% автомобилей поставляет за пределы Японии.
Автопроизводитель Subaru является не единственным в Японии, закрывающим свои предприятия. Ранее об остановке работы заводов объявил Nissan.
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