Составили топ-10 самых популярных премиальных седанов в РФ

Рейтинг самых востребованных премиальных седанов в России был составлен аналитическим агентством «Автостат».

Аналитики не только рассказали об объёмах продаж моделей, но и их стоимости. Так, возглавляет топ-10 самых популярных премиальных седанов в РФ BMW 5-series, который в период январь-февраль 2020 года разошелся тиражом в количестве 1 017 экземпляров.

Минимальная стоимость этой модели составляет 3 180 000 рублей. Mercedes-Benz E-Class оказался вторым в этом списке с показателем 697 реализованных единиц и минимальной стоимостью 3 300 000 рублей.

В тройке самых продаваемых премиальных седанов оказался Mercedes-Benz C-Class, но его базовая комплектация оценивается в 2 450 000 рублей.

Объёмы продаж автомобиля составляют 435 ед. BMW 3-series и Audi A4 располагаются в пятерке лидеров с объёмами продаж 428 и 289 шт.

Стоимость этих седанов стартует от 2 460 000 и 2 079 000 рублей соответственно.

Следующими автомобилями в списке оказались: Mercedes-Benz A-Class (183 ед., 1,85 млн руб.), Audi А3 (122 ед., 1,67 млн рублей), Mercedes-Benz S-Class (164 ед., 7,99 млн руб.) Audi А6 (166 ед., 3,05 млн руб.) и Genesis G70 (133 ед., 2,2 млн руб.).