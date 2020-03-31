Удлиненную версию кроссовера уже заметили на тестировании, которое проходит в Индии.
Hyundai тестирует семиместную версию Hyundai Creta
31.03.2020 18:44
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Снимок с тестов оказался в распоряжении IndianAutosBlog.
Тестовый прототип трёхрядного кроссовера имеет камуфляж, но можно предположить, что в дизайне кардинальных отличий в дизайне от пятиместного варианта не будет.
Также ожидается, что моторная гамма будет представлена теми же силовыми установками, что и обычная Hyundai Creta для Индии.
Речь идет о моторах объёмом 1,5 и 1,4 литра. Предположительно семиместная Hyundai Creta выйдет в продажу в следующем году.
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