Hyundai тестирует семиместную версию Hyundai Creta

Удлиненную версию кроссовера уже заметили на тестировании, которое проходит в Индии.

Снимок с тестов оказался в распоряжении IndianAutosBlog.

Тестовый прототип трёхрядного кроссовера имеет камуфляж, но можно предположить, что в дизайне кардинальных отличий в дизайне от пятиместного варианта не будет.

Также ожидается, что моторная гамма будет представлена теми же силовыми установками, что и обычная Hyundai Creta для Индии.

Речь идет о моторах объёмом 1,5 и 1,4 литра. Предположительно семиместная Hyundai Creta выйдет в продажу в следующем году.