Обновленный кроссовер Honda Avancier появился в продаже

Компания Honda объявила о старте продаж обновлённого кроссовера Honda Avancier на китайском рынке.

Модель отличается от предшественника увеличенной длиной, а также обновленной внешностью, где появилась новая решетка радиатора, иные бамперы, а также новая оптика и пара раздвоенных патрубков выхлопной системы.

Габариты кроссовера будут следующими: 4 858/1 942/1 669 мм, колесная база – 2 820 мм. Линейка двигателей будет представлена моторами объёмом 1,5 и 2,0 литра.

Их мощность составляет 193 и 272 л.с. Первый предложат с вариатором, а второй будет работать с девятискоростным автоматом.

Система привода – на переднюю или обе оси. Что касается опций, что теперь в начальной комплектации автомобиля будет система автоматического экстренного торможения и адаптивный круиз-контроль.

Оценили Honda Avancier в 220 тыс. юаней или чуть более 2,4 млн рублей.