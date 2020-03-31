К такому выводу пришло международное рейтинговое агентство Moody’s.
Мировому авторынку предрекли падение на 14% в 2020 году
31.03.2020 16:39
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Специалисты пересмотрели прогноз и предрекли мировому авторынку падение на 14% в 2020 году.
Впрочем, аналитики отмечают, что пока говорить о сроках возможного восстановления продаж не приходится.
Больше всех упадет рынок Западной Европы – на 21%, хотя ранее предполагалось, что падение составит 4%.
Объёмы проданных авто на американском рынке могут сократиться на 15%, в Японии – на 8%, а в Китае – на 10%.
В ряде стран прогнозируется падение экономики более чем на 3,5%. Напомним, что за период январь-февраль объёмы продаж автомобилей в мире составили 11 млн 565 тыс. шт., что на 14,8% меньше.
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