Мировому авторынку предрекли падение на 14% в 2020 году

Специалисты пересмотрели прогноз и предрекли мировому авторынку падение на 14% в 2020 году.

Впрочем, аналитики отмечают, что пока говорить о сроках возможного восстановления продаж не приходится.

Больше всех упадет рынок Западной Европы – на 21%, хотя ранее предполагалось, что падение составит 4%.

Объёмы проданных авто на американском рынке могут сократиться на 15%, в Японии – на 8%, а в Китае – на 10%.

В ряде стран прогнозируется падение экономики более чем на 3,5%. Напомним, что за период январь-февраль объёмы продаж автомобилей в мире составили 11 млн 565 тыс. шт., что на 14,8% меньше.