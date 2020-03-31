Bugatti Chiron Sport с пробегом продают за 300 млн рублей

Указано, что за 300 млн рублей (3,5 млн евро) продают Bugatti Chiron Sport, а его пробег составляет 4 000 км. То есть подержанная машина получила ценник выше, чем стоимость новой.

Впрочем, даже за такую цену Bugatti Chiron Sport в отличном состоянии купят, так как даже если заказать новый гиперкар в апреле, то клиент его получит в лучшем случае летом следующего года.

Напомним, что в продаже Bugatti Chiron Sport появился в 2018 году. Он оснащен восьмилитровым двигателем мощностью 1 500 л.с. при 1 600 Нм.