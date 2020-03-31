Премиальный бренд продолжит расширять свой модельный ряд, и скоро в нем появится и первый полноценный электрокар.

Genesis разрабатывает полностью электрический внедорожник, который пока известен под кодовым названием JW EV.

Эта модель на рынке должна составить конкуренцию Tesla Model X, Mercedes-Benz EQC и Audi E-Tron. Его основой станет платформа E-GMP, созданная компанией Hyundai специально для электрокаров.

Уже скоро Genesis запустит тестовое производство новинки.

Никакие технические подробности пока неизвестно, но помимо электрического внедорожника производитель еще выпустит полностью электрическую версию седана G80.