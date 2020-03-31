Премиальный бренд продолжит расширять свой модельный ряд, и скоро в нем появится и первый полноценный электрокар.
Genesis разрабатывает полностью электрический внедорожник
31.03.2020 16:14
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Genesis разрабатывает полностью электрический внедорожник, который пока известен под кодовым названием JW EV.
Эта модель на рынке должна составить конкуренцию Tesla Model X, Mercedes-Benz EQC и Audi E-Tron. Его основой станет платформа E-GMP, созданная компанией Hyundai специально для электрокаров.
Уже скоро Genesis запустит тестовое производство новинки.
Никакие технические подробности пока неизвестно, но помимо электрического внедорожника производитель еще выпустит полностью электрическую версию седана G80.
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