Бренд Venucia созданный совместными усилиями компаний Nissan и Dongfeng, запускает в серию еще один автомобиль.

Новинкой становится кроссовер Venucia Star (Xing), который стал первым в линейке, построенным на платформе VSA.

Эта основа создавалась специалистами компании Nissan, а еще в ней есть решения, используемые в Nissan X-Trail. То есть по сути новинка стала неким аналогом последнего.

Nissan и Dongfeng запустили в производство кроссовер Venucia Star, а его продажи планируют начать в следующем месяце.

Длина новинки составляет 4 691 мм, ширина – 1 905 мм, а высота – 1 706 мм. Расстояние между осями будет 2 756 мм.

Линейка двигателей будет представлена гибридной установкой на базе 1,5-литрового 190-сильного агрегата с 48-вольтовым стартер-генератором.

В целом кроссовер обещают с повышенным уровнем комфорта и богатым списком оборудования. Предварительная стоимость Venucia Star составит 149 900 юаней.