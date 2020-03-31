Новый «Соболь Next» вывели на тестовые испытания

«Соболь Next» в полноприводном исполнении был замечен во время тестирования на дорогах Нижнего Новгорода.

Фотографии тестового прототипа оказались в распоряжении паблика RCI. На фото показан автомобиль «Соболь 4х4» с передней частью, как у «Газели NN», показанный еще в рамках Comtrans-2019.

Однако именно такой вариант в серийное производство не отправят. При этом в «Соболь Next 4х4» будут использоваться кабинные модули, как у семейства Next, а также салон «Газели NN».

Создается автомобиля на базе модульного шасси укороченного «Газели Next». Что касается двигателей, то пока известно об использовании дизельного двигателя Cummins, а также мотором от ЯМЗ.

Производство полноприводного «Соболь Next» планируют запустить в конце года.



