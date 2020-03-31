Все автомобили в коллекции были выпущены в 30-х годах и все они были отреставрированы.



Коллекцию из 8 раритетных ГАЗов продают за 200 млн рублей, причем сам владелец свою коллекцию называет единственной в мире.

Например, в коллекции есть ГАЗ-61-40, выпущенный в 1938 году, а это первая модель ГАЗа, которая получила полный привод.

Также заявлен и первый советский спорткар — ГАЗ-ГЛ-1 «Гоночный Липгарта» и шестиконечный трёхосный седан ГАЗ-25.

Последний в свое время был выпущен в количестве всего шесть экземпляров, а до наших дней дожил только один и принадлежал он ранее инженеру Виталию Грачеву. Редкий ГАЗ-61-73, тираж которого составил 171 ед., также числится в коллекции, а еще есть ГАЗ-21.

Эта модель представляет собой 10-колесный пикап с хорошими внедорожными характеристиками. Отдельно еще стоит отметить ГАЗ-61-416.

Именно экземпляр из коллекции является единственным в мире, выпущенным в такой модификации. Ранее его выпустили для перевозки противотанковых пушек в количестве всего два экземпляра.

Кроме этого, в коллекции есть пикап ГАЗ М-415 и бронеавтомобиль БА-20, созданный на базе ГАЗ-М1.