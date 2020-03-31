Китайский клон Toyota Land Cruiser 200 показали на видео

В Китае засняли китайской клон внедорожника Land Cruiser 200. Речь идет о копии под названием Hengtian L4600, зарегистрированной еще в прошлом году.

Теперь модель увидели «вживую». Hengtian L4600 практически полностью повторяет японскую модель при этом он больше.

Его длина составляет 5239 мм, ширина 2026 мм, высота 1932 мм. Размер колесной базы 2950 мм, и она на 100 мм больше, чем у Land Cruiser 200.



В Китае Hengtian L4600 будет предлагаться в пяти- и семиместном исполнении. Рамный внедорожник получил двухцветную отделку салона, вставки под натуральное дерево и очень большой экран мультимедийной системы.



Под капотом Hengtian L4600 установили 4,6-литровый 288-сильный агрегат, котогрый работает с шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Заявлен полный привод с жестким подключением передней оси.

В серийное производство Hengtian L4600 поступит в середине текущего года.



