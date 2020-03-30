Россию ждет массовый уход дилеров и автомобильных брендов

В этом уверены почти все ведущие автомобильные эксперты в России.

Журналисты auto.mail.ru пообщались с автоэкспертами, включая главу аналитического агентства «Автостат» Сергея Целикова и эксперта Игоря Можаретто.

Как выяснилось, все они пророчат сокращение числа автодилеров в России, а также уход некоторых марок на фоне ухудшения экономической ситуации.

При этом есть мнение, что причиной всему станет не коронавирус, так как он окажется всего лишь катализатором процесса.

До сих пор непонятно, нужны ли россиянам автомобили, а также как в дальнейшем сложится ситуация с запасами машин, так как их хватит не более чем на пару месяцев, как и комплектующих.

По мнению Сергея Целикова авторынок России в этом году обвалится на 10-30% в зависимости от дальнейшего развития ситуации.

К тому же на падение спроса повлияет и повышение цен на авто. Именно из-за падения спроса и роста цен будет наблюдаться массовое закрытие автосалонов.

Уже сегодня наблюдается отказ производителей от скидок и спецпредложений. Уже к лету машины могут подорожать на 10-15%.

Предполагается, что в первую очередь свои автосалоны начнут закрывать малоизвестные китайские компании, которые также рискуют еще и покинуть рынок в целом.

Также в зоне риска могут оказаться такие бренды как Subaru, Jeep и Fiat. В первую очередь серьезно пострадают те автокомпании, у которых нет собственного производства в России.