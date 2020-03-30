Lamborghini Countach почти без пробега оценили в 45 млн рублей

За автомобиль Lamborghini Countach в версии 25th Anniversary 1990 года продавец просит 800 тыс. канадских долларов, а это чуть больше 45 млн рублей по курсу на 30 марта.

Заявлено, что это один из 657 выпущенных экземпляров. Пробег модели всего 135 километров. В машине установлен 12-цилиндровый двигатель с отдачей 455 л.с., с которым разгон осуществлялся менее чем за пять секунд.

Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 295 км/ч. Технически Countach 25th Anniversary почти повторяла автомобиль 5000QV, который и стал основой для спецверсии.

При этом у последней было более 500 доработок, позволившие сделать машину более комфортной.