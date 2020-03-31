Кроссовер Toyota C-HR превратился в электромобиль

Toyota для китайского рынка создала электрическую версию популярного компактного кроссовера C-HR, которую будут производить в Китае на совместном предприятии с GAC.

Модель под названием Toyota C-HR Electric станет доступна для покупки в апреле. Новый электрокар технически идентичен Lexus UX 300e, а от классического C-HR модель отличается некоторыми элементами.

Так, в автомобиле установлена полностью новая радиаторная решетка, новые колесные диски, отсутствуют патрубки выхлопной системы и установлена полностью светодиодная оптика.

В основе электрокара Toyota C-HR лежит платформа E-TNGA, в которой применили многорычажную подвеску, изменили компоновку и усилили шасси.

Батарея в электрокаре размещена под полом, а ее емкости 54,3 киловатт-часа хватит на 400 км пробега.

В движение новинка приводится 204-сильным электромотором. Цены и комплектации на Toyota C-HR Electric будут озвучены позже.