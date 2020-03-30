Suzuki представит пятидверный вариант Jimny

Внедорожник Jimny чуть более года назад пережил смену поколений и уже представлен на российском рынке.



Как ранее сообщалось, Jimny успешно стартовал на российском рынке. Но похоже в компании хотят выпустить еще несколько версий автомобиля, в числе которых и пятидверный вариант.

Правда в этом случае, как сообщили зарубежные журналисты, речь идет о пятидверке, которую создадут в Индии.

Предварительно известно, что внедорожник получит удлиненную колесную базу и пятидверный кузов. Более того, такая модификация будет представлена на многих рынках.

Пока подробностей о проекте нет, как и данных о дате презентации.