В России отзывают 56 автомобилей Audi и Volkswagen

Росстандарт 30 марта объявил о действии новой отзывной кампании, в рамках которой на сервис отправят автомобили марок Audi и Volkswagen.

В частности речь идет о кроссоверах Audi Q7 и Q8, а также Volkswagen Touareg. Отзывными стали 32 кроссовера Audi, проданные в период с 2016 года, а также Touareg, которые были реализованы в России в период с 2018 года.

В указанных транспортных средствах выявили вероятность допущенной ошибки в процессе доработки, когда резьбовое соединение промежуточного вала к рулевому механизму могли выполнить без соответствия требованию.

Из-за этого есть вероятность появления проблем в работе рулевого управления, а при наличии проблем контрольная лампа не загорится.

В рамках сервисной акции специалисты компании проведут замену резьбового крепления промежуточного вала рулевой колонки к рулевому механизму. Все работы проведут за счет компаний.