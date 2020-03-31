В России продают уникальный пикап BMW за 2,5 млн рублей

В России на продажу выставили пикап BMW, созданный на базе модели 530d E39.

Объявление размещено на сайте бесплатных объявлений, и как указал автовладелец, машина была выпущена в 1999 году в кузове универсал.

В дальнейшем его переделали в пикап, и на это ушло 4 года. Помимо того, что был полностью изменен кузов, автомобиль получил новую подвеску, улучшенную звукоизоляцию и новую выхлопную систему.

Пикап в движение приводится 2,9-литровым турбированным дизельным агрегатом мощностью 184 л.с. и 390 Нм.

Пробег выставленного на продажу экземпляра составляет 5 тыс. км. Стоимость уникального пикапа составляет 2,5 млн руб.