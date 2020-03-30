В сети выставили на продажу редчайший Nissan Juke-R за 57 млн рублей

Как стало известно, в сети выставили на продажу 700-сильный Nissan Juke-R за 55 млн рублей, который является одним из 5 выпущенных RML Group экземпляров.

За него просят 649 500 долларов или около 57 млн рублей. При этом до наших дней удалось дожить только трем автомобилям, два из которых находятся у компании Nissan.

В кросссовере установлен 3,8-литровый двигатель, который выдает 700 л.с. Также машина оснащена тормозами Brembo и колесными дисками на 20 дюймов.

Ее пробег составляет всего 20 км. Выставленный на продажу экземпляр сейчас находится в Германии.