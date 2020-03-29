Список функций авто, о которых возможно не знают автомобилисты

Современные автомобили обладают большим количеством функций, и порой автовладелец просто не знает о них.

Специалисты назвали некоторые «секретные» функции современного авто, и среди них есть те, которые применяют уже давно, а другие появились относительно недавно, но уже есть не только в премиальных автомобилях, но и более простых.

Самые простые функции это пластиковое крепление крышки топливного бака, которое служит как ограничитель, чтобы крышка не билась о кузов машины. Другой «секретной» функцией посчитали указатель расположения топливного бака.

Этот указатель расположен на панели приборов рядом со шкалой уровня топлива.

Среди современных функций выделили систему контроля усталости водителя (Attention Assist), которая в некоторых странах уже является обязательной опцией, а в других ее пока предлагают за дополнительную плату.

Контроль усталости водителя работает скрыто, и в случае необходимости система сигнализирует водителю о том, что следует остановиться, а в некоторых машинах может даже самостоятельно остановить авто на обочине.

Также автопроизводители сейчас машины оснащают системой Easy Open, позволяющей открывать багажник движением ноги под бампером.

Была еще упомянута пластиковая прозрачная клипса на лобовом стекле, которая нужна для крепления проездных талонов для парковки и д.р.

На автомобилях, где установлена система бесключевого доступа, на самом деле предусмотрен небольшой пластиковый или металлический ключ, а он нужен для открытия двери, если в брелоке села батарейка, причем порой ключ и находится в самом брелоке.