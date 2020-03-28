Назвали топ-10 самых экологичных автомобилей на российском рынке

Уже скоро в крупных российских городах появятся «чистые» зоны, въезд в которые неэкологичным автомобилям будет запрещен.

Как известно, в правительстве нашей страны уже обсуждается дорожная карта с чистыми зонами, где будет запрещен проезд транспортных средствам с экологическим классом ниже евр-3 или Евро-4.

То есть, если такие зоны в ближайшее время появятся, то владельцам первого Ford Focus, а также моделям Kia Rio и Hyundai Accent с ДВС Евро-2 будет запрещен проезд.

Эксперты Autospot.ru решили назвать десять самых экологичных автомобилей на российском рынке, которые в случае нововведений не доставят хлопот своим владельцам.

Так, на первом месте оказался бензиновый Smart Fortwo III Passion с общим расходом топлива 5,6 литра. Дизельный Mitsubishi Pajero Sport Invite оказался на второй строчке, а в тройку составленного рейтинга вошел Volkswagen Caddy Trendline с дизельным мотором.

Следующие два места достались автомобилями BMW X3 M40d и Skoda Kodiaq Style Plus. Обе модели имеют дизельный двигатель.

Также в списке оказались: Audi Q3, Land Rover Discovery Sport, Mercedes-Benz E-Class All-Terrain, Jaguar XE R-Dynamic S и Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid.