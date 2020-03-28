Назвали самые популярные кроссоверы в Москве по итогам января–февраля

Российские аналитики из агентства «Автостат» выяснили, что за два месяца года авторынок Москвы вырос на 16%.

Объёмы продаж новых кроссоверов в отчётный период составили 17,7 тыс. ед.

Отмечается, что 58,9% от общих продаж авто в столице продаж пришлось на модели из сегмента кроссоверов и внедорожников.

Лидером авторынка Москвы по итогам продаж в январе-феврале 2020 года оказался Nissan Qashqai.

Его результат составил 1,7 тыс. реализованных экземпляров или каждый десятый новый кроссовер. Второй результат показ кроссовер Hyundai Creta.

Его продажи составили 1,2 тыс. проданных штук. В тройке лидеров оказался Volkswagen Tiguan с показателем 817 единиц.

Четвертое и пятое место по продажам среди кроссоверов в Москве оказалось за Nissan X-Trail (805 ед.) и Toyota RAV4 (743 ед.).