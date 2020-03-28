Петербургский завод Hyundai подвел итоги работы в 1 квартале

Автомобильный завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» уже подвел итоги своей деятельности за первый квартал 2020 года.

В отчетный период на заводе Hyundai было собрано 57 600 новых автомобилей, а этот результат соответствует производственному плану.

Также автозавод отправил на экспорт 5 тыс. автомобилей, а это на 32% оказалось больше, чем в первом квартале 2019 года.

Объёмы экспорта выросли за счет увеличения поставок машин в Казахстан. Между тем, в первом квартале было налажено производство двух обновленных моделей.

Речь идет о кроссовере Hyundai Creta и седане Hyundai Solaris. Кроме этого в феврале с конвейера предприятия сошел 2-миллионный автомобиль.