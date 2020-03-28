В прошлом месяце россияне на первичном авторынке купили 39 108 новых автомобилей сегмента В.
В феврале на рынке РФ выросли продажи автомобилей В-сегмента
28.03.2020 23:36
7 0
Этот результат в сравнении с февралем 2019 года оказался на 18% больше. Чаще всего среди таких машин продавались Kia Rio. Их объемы продаж составили 13 216 ед., что на 30% больше.
На втором месте располагается Volkswagen Polo. Его объёмы продаж в феврале составили 7 318 ед., что на 25% больше.
В тройке лидеров находится седан Hyundai Solaris с показателем 7 143 ед., а это больше на 6,6%.
Следующие две строчки по популярности в В-сегменте оказались за Skoda Rapid и Renault Sandero.
Первый был продан в количестве 4 127 ед., а второй разошелся тиражом в количестве 3 689 шт.
Комментарииcomments powered by HyperComments