В феврале на рынке РФ выросли продажи автомобилей В-сегмента

В прошлом месяце россияне на первичном авторынке купили 39 108 новых автомобилей сегмента В.

Этот результат в сравнении с февралем 2019 года оказался на 18% больше. Чаще всего среди таких машин продавались Kia Rio. Их объемы продаж составили 13 216 ед., что на 30% больше.

На втором месте располагается Volkswagen Polo. Его объёмы продаж в феврале составили 7 318 ед., что на 25% больше.

В тройке лидеров находится седан Hyundai Solaris с показателем 7 143 ед., а это больше на 6,6%.

Следующие две строчки по популярности в В-сегменте оказались за Skoda Rapid и Renault Sandero.

Первый был продан в количестве 4 127 ед., а второй разошелся тиражом в количестве 3 689 шт.