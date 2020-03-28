Дешевый аналог Kia Rio получил «люксовую» версию

Речь идет о седане Kia Soluto, который представляет собой удешевленный вариант модели Kia Rio прошлого поколения, и вышел на новый рынок.

Модель Soluto стала доступна для покупки во Вьетнаме, и что примечательно, эта версия оказалась намного богаче в плане оснащённости, чем вариант для Китая, Южной Америки и Филиппин.

Также седан отличается и внешне, ведь в экстерьере появились светодиодные ДХО в переднем бампере, а сзади появился компактный спойлер.

В списке оснащенности заявлена система курсовой устойчивости и ABS, а также круиз-контроль, штатный парктроник, информационно-развлекательная система с камерой заднего обзора, кондиционер и многое другое.

Линейка двигателей будет представлена 1,4-литровым двигателем мощностью 100 л.с., пару которому составляет пятискоростная механика или автомат.