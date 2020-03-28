В Сети появились изображения нового Nissan Qashqai



Nissan готовит смену поколений кроссоверу Nissan Qashqai, который стал попадать в объективы камер. На основании шпионских фото были созданы рендеры.

Судя по опубликованным рендерным изображениям, модель новой генерации получит серьезно изменённую внешность, которая будет выполнена в стилистике прототипа IMQ, представленного в прошлом году.

В салоне, как ожидается, также произойдет немало изменений, а в целом он будет оформлен в стилистике X-Trail, а значит в новом поколении кроссовера появится виртуальная панель приборов и современная мультимедийная система с парящим экраном.

Новый Nissan Qashqai создают на модернизированном варианте платформы CMF от Renault-Nissan.

За счет этой платформы моторная гамма автомобиля будет представлена не только обычными ДВС, но и гибридными, а также полностью электрическими установками.

По предварительным данным, новый Nissan Qashqai дебютирует осенью.