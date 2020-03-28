В России подорожали автомобили Kia

По их информации в России подорожали все автомобили корейской марки.

В процентном выражении рост цен составил 0,7-2,6%, причем удорожание затронуло как автомобили 2019, так и модели 2020 года выпуска.

Если говорить об изменениях цен в рублях, то минимальная прибавка составила 10 тыс. рублей, а максимальная – 50 тыс. рублей.

На максимальные 50 тыс. рублей подорожал К900, а минимум прибавили в цене KIA Picanto, Rio и Rio X-Line.