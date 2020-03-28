Изменение стоимости автомобилей марки Kia зафиксировали эксперты сайта «Цена Авто».
В России подорожали автомобили Kia
28.03.2020 23:25
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По их информации в России подорожали все автомобили корейской марки.
В процентном выражении рост цен составил 0,7-2,6%, причем удорожание затронуло как автомобили 2019, так и модели 2020 года выпуска.
Если говорить об изменениях цен в рублях, то минимальная прибавка составила 10 тыс. рублей, а максимальная – 50 тыс. рублей.
На максимальные 50 тыс. рублей подорожал К900, а минимум прибавили в цене KIA Picanto, Rio и Rio X-Line.
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