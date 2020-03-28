Составлен топ-5 самых доступных классических универсалов в России

В России проанализировали предложения на рынке и представили рейтинг, в котором указали самые доступные модели среди классических универсалов.

Рейтинг топ-5 составили специалисты сайта «Цена Авто», которые уточняют, что таких автомобилей на рынке представлено не так уж и много.

На первом месте располагается LADA Granta с ценником от 482 900 рублей. В нем установлен 1,6-литровый ДВС мощностью 87 л.с.

На втором и третьем месте также находятся отечественные модели – LADA Largus и LADA Vesta SW с ценниками от 615 900 и 706 900 рублей соответственно.

На четвертом месте находится Renault Dokker, предлагаемый на рынке за 904 990 рублей минимум. В первой пятерке оказался KIA Ceed SW, то его базовая стоимость уже переваливает за 1 млн рублей.

Также можно отметить классические универсалы Volkswagen Caddy (1 631 300 руб.) и Skoda Octavia Combi (1 938 000 руб.), но как видно, из стоимость явно небюджетная.