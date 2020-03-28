Речь идет об автомобиле BMW 2 Series Active Tourer, поставки которого прекращены, а запасы насчитывают единичные экземпляры.

Российский авторынок покинула непопулярная модель BMW, на что обратили внимание журналисты Wroom.ru.

По их информации, в автосалонах остались лишь единичные экземпляры компактвэна.

Его продавали по цене от 1 830 000 рублей, а поставки прекратили по причине низкого спроса.

Впрочем, уход модели с рынка подтверждается и исчезновением странички автомобиля на официальном сайте.