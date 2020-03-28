Индийская Tata вывела на тесты свой новый миниатюрный кросс

Сейчас известно, что его название может быть Hornbill или HBX X442. Тестовый прототип автомобиля уже заметили на тестах, а фотографии опубликовали в Сети.

Уже известно, что основой для новой модели стала платформа AMP, которая предполагает использование не только ДВС, но и полностью электрических силовых установок.

В моторной гамме автомобиля будет 1,2-литровый двигатель, пару которому составит 5-ступенчатая механика или автоматическая КП.

Об электрической установке информации пока нет. Предположительная стоимость нового кроссовера от Tata составит 500 тыс. рупий или чуть более 500 тыс. рублей.