Автопроизводитель Tata ведет подготовку к выходу на рынок нового компактного кроссовера.
Индийская Tata вывела на тесты свой новый миниатюрный кросс
28.03.2020 23:20
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Сейчас известно, что его название может быть Hornbill или HBX X442. Тестовый прототип автомобиля уже заметили на тестах, а фотографии опубликовали в Сети.
Уже известно, что основой для новой модели стала платформа AMP, которая предполагает использование не только ДВС, но и полностью электрических силовых установок.
В моторной гамме автомобиля будет 1,2-литровый двигатель, пару которому составит 5-ступенчатая механика или автоматическая КП.
Об электрической установке информации пока нет. Предположительная стоимость нового кроссовера от Tata составит 500 тыс. рупий или чуть более 500 тыс. рублей.
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