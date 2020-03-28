В России начали продавать автомобили в режиме онлайн



Эта компания стала первой среди китайских брендов, которая не только предлагает купить машину онлайн, но и расширила функционал сервиса.

В частности, было сказано, что клиент может выбрать машину, забронировать ее, оформить покупку (также онлайн), а также забрать ее оттуда, где он укажет.

Удаленно можно подать и заявку на кредит в одну из кредитных организаций, которые сотрудничают с компанией.

В целом, как говорят в компании, все процедуры, которые клиент проходит в автосалоне, можно пройти онлайн, за исключением тест-драйва.

Как отметили в сообщении компании: «После завершения процедуры покупки мы продезинфицируем ваш автомобиль и доставим на эвакуаторе в удобное для вас место».