Полноценные продажи автомобилей через Интернет организовала китайская компания Chery.
В России начали продавать автомобили в режиме онлайн
28.03.2020 15:21
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Эта компания стала первой среди китайских брендов, которая не только предлагает купить машину онлайн, но и расширила функционал сервиса.
В частности, было сказано, что клиент может выбрать машину, забронировать ее, оформить покупку (также онлайн), а также забрать ее оттуда, где он укажет.
Удаленно можно подать и заявку на кредит в одну из кредитных организаций, которые сотрудничают с компанией.
В целом, как говорят в компании, все процедуры, которые клиент проходит в автосалоне, можно пройти онлайн, за исключением тест-драйва.
Как отметили в сообщении компании: «После завершения процедуры покупки мы продезинфицируем ваш автомобиль и доставим на эвакуаторе в удобное для вас место».
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