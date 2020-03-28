В Сети появились первые изображения нового Toyota Fortuner

Японский внедорожник до конца года должны представить официально, а пока в сети появляются шпионские фото модели и рендеры.



Недавно фотошпионам удалось сфотографировать тестовый прототип обновленного Toyota Fortuner, а на основании этих снимков был создан и рендер.

Нынешнее поколения автомобиля компания выпускает уже пять лет, поэтому обновление это логичный шаг.

По предварительным данным, в ходе рестайлинга автомобиль получит новый передний и задний бамперы, новую оптику, а также иную решетку радиатора.

Насколько изменится салон Toyota Fortuner пока неизвестно. Моторная гамма, как ожидается, будет представлена теми же силовыми установками, то и у актуального внедорожника.

Напомним, что Toyota Fortuner в России продают по цене от 2 254 000 рублей.