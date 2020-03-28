Skoda объявила скидки на автомобили в апреле

В апреле на автомобили марки Skoda в России будет действовать скидка до 300 тыс. рублей в зависимости от модели.

На автомобили 2019 года выпуска компания продлила действие программ утилизации или трейд-ин, в рамках которых можно сэкономить до 115 тыс. рублей.

Кроме этого в апреле на Octavia и Kodiaq действует акция КАСКО 3%, а Rapid, Octavia и Karoq можно выгодно оформить в кредит, где процентная ставка будет от 3% в зависимости от выбранной кредитной программе.

В результате Superb предлагают купить с максимальной выгодой до 300 тыс. рублей, а например, Karoq будет со скидкой до 105 685 тыс. рублей.

Все подробности о спецпредложениях и скидках можно узнать у официальных дилеров.