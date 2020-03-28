Новый кроссовер Hyundai Tucson показали на шпионском видео

Презентация нового поколения Hyundai Tucson состоится в 2020 году, а когда именно пока неизвестно, но модель уже активно тестируется в Корее, и ее уже неоднократно встречали на дорогах общего назначения.

В этот раз Hyundai Tucson в плотной защите был замечен на парковке. Пока машина была припаркована блогер смог сделать на нее небольшой обзор.

Конечно под защиту он не заглядывал, но показал то, что можно рассмотреть, а особое внимание было уделено передней части кроссовера.

Через сетку можно увидеть радиаторную решетку с новым рисунком и двухъярусную головную оптику.

Корму рассмотреть на прототипе невозможно было, так как она очень хорошо скрыта за счет дополнительных накладок изменяющих форму. Предположительно, задние фонари соединяются светящейся полоской.

Позже были опубликованы снимки салона нового поколения Tucson в бюджетном исполнении, тогда как в богатых версиях панель приборов будет цифровая, а тут аналоговая. Руль в будущем кроссовере будет как у последней Hyundai Elantra.

По слухам, Tucson получит семиместную версию и новую гибридную силовую установку.

