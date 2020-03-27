Продажи премиальных авто с пробегом в РФ выросли на 10%

Аналитики в России опубликовали статистику по продажам премиальных автомобилей на вторичном рынке за период январь-февраль.

В этот период на рынке подержанных автомобилей было продано 74,6 тыс. премиальных машин, а этот результат в сравнении с аналогичным периодом прошлого года оказался на 10% больше.

Лидером тут является Mercedes-Benz, автомобили которого были проданы в количестве 18,9 тыс. ед., что на 11% больше. Второй результат показал BMW – 17,6 тыс. ед., а это на 13% больше.

В тройке лидеров оказались автомобили еще одной немецкой марки — Audi (13,8 тыс. ед.; +8%).

Также в списке самых популярных премиальных авто по версии агентства «Автостат» оказались: Lexus (7,1 тыс., +7%), Volvo (4,7 тыс. ед.; +8%) и Land Rover (4,3 тыс. ед.; +4%), Infiniti (2,8 тыс. едт.; +4%), Porsche (1,8 тыс. ед.; +12%) и Jeep (1,2 тыс. ед.; +7%).