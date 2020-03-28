Стартовали продажи спецверсии УАЗ «Патриот» Antarctic Edition

Эта модель посвящена 200-летию открытия Антарктиды. Автопроизводитель намерен выпустить 200 ед. особых автомобилей.

В дилерских центрах компании Patriot Antarctic Edition предлагают за 1 062 000 рублей. Новинка выкрашена в «белый металлик», в ней установлены черные колесные диски, а на крыше размещен экспедиционный багажник с прикреплённой к нему лестницей.

Спецверсия получила кресла, обшитые водоотталкивающей пропиткой, круиз-контроль, кондиционер и дополнительный отопитель салона.

В качестве опции клиент может заказать предпусковой подогреватель, климат-контроль, блокировку дифференциала заднего моста и систему безопасной парковки.

Мотор у Antarctic Edition установлен 2,7-литровый 150-сильный, а трансмиссия предлагается пятиступенчатая механическая.