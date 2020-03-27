Появились первые фотографии Lada от украинского ЗАЗ

На мощностях ЗАЗа организовали сборку моделей Лада. О том, что в Украине организуют сборку машин из комплектующих стало известно еще в январе этого года.



Позже выяснилось, что на мощностях украинского ЗАЗа начали выпускать модели Vesta, XRay и Granta, однако теперь сообщается, что там собирают Vesta, XRay, Granta, Largus, а также 4х4.

Подтверждается эта информация фотографиями, распространенными в сети RCI News | Russian Cars Industry.

Снимки, как сообщается, были созданы в дилерском центре марки в Киеве. Несмотря на то, что Лады собирают на ЗАЗе, их стоимость все же оказалась выше, чем в России.

Например, Lada XRay в комплектации с 1,6-литровым мотором и механической КП предлагается за 285 480 гривен или около 802 тыс. рублей.